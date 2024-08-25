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Задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже — один из шагов западных стран на пути к установлению полного контроля над мыслями и словами. Об этом РИА Новости рассказал депутат из Австралии и друг создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, Эдриан Макрей.

Мессенджер Telegram был площадкой, к которой спецслужбы иностранных государств не могли получить доступ. Поэтому задержание Дурова — удручающая ситуация.

Антиутопическая модель, в рамках которой разведслужбы иностранных государств пытаются установить контроль над мнениями, становится все более очевидной. Формулировка «свобода слова» на Западе постепенно уходит в небытие.

Ранее министерство иностранных дел Франции отказалось давать комментарии об аресте Дурова. Журналистам порекомендовали обратиться в суд.