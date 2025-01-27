Занятие по пластилинам провели для подопечных центра соцобслуживания «Богородский»

Сотрудники Буньковского сельского культурно-спортивного комплекса побывали с дружеским визитом в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Богородский». Гости провели увлекательный мастер-класс по пластилинографии «Зимние узоры». Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

«Наши друзья из центра социального обслуживания и реабилитации насколько полюбили этот вид творчества, что всегда с большим нетерпением ждут очередной мастер-класс. Сначала тщательно выбирают рисунок, который хотят воплотить в необычной картине, а затем старательно работают, фантазируют. В результате получаются замечательные картины!» — рассказали сотрудники Дома культуры.

Социокультурная реабилитация позволяет расширить творческий потенциал, приобрести опыт социального взаимодействия и расширить круг общения.

А еще творческий процесс в кругу друзей отлично снимает стресс и пробуждает фантазию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области проживает 2 млн пожилых людей. Доплата к пенсии для одиноких пенсионеров в 2024 году была увеличена с 18 тыс. до 20 тыс. рублей.

«Для поддержания активного образа жизни развиваем клуб «Активного долголетия». Он прижился», — добавил Воробьев.

В Подмосковье есть 67 клубов «Активного долголетия». В 2024 году были открыты 3 новых. Число участников проекта превысило 380 тыс. человек.

Ранее Воробьев сказал, что в проект «Доброе дело» вовлечены более 1 млн человек.