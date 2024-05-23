Зампред Мособлдумы Наумов принял участие в заседании комитета

22 мая заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в очередном заседании комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности, сообщает пресс-служба председателя Мособлдумы.

Была заслушана информация о деятельности Московской областной Нотариальной палаты в 2023 году, с которой выступила президент Нотариальной палаты Наталья Лобачева.

В повестке заседания Комитета было 10 вопросов. Рассмотрели два проекта законов Московской области.

Аудитор контрольно-счетной палаты Александр Полосин выступил с информацией о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2023 год, проведенной в избирательной комиссии Московской области. Аудитор контрольно-счетной палаты Сергей Кузнецов рассказал о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2023 год, проведенной в Государственном органе Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат». В ходе контрольных мероприятий не были выявлены факты нецелевого расходования бюджетных средств.

Депутаты также обсудили два проекта федеральных законов, поступивших на согласование в Мособлдуму, и рекомендовали их к согласованию Московской областной думой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.