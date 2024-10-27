Зампосла Великобритании в РФ Томас Додд госпитализирован в Москве
В столице в больницу доставили заместителя британского посла в России Томаса Додда, сообщает РЕН ТВ.
Его госпитализировали рано утром в воскресенье. У дипломата диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола.
Жизни британца ничего не угрожает.
В октябре Додд прибыл в Москву. Он приехал для проведения инспекции работы посольства Великобритании. Когда корреспонденты хотели задать ему вопросы в столичном аэропорту Внуково, он набросился на них.