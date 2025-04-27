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Заморозки до -4 градусов зафиксировали в Московском регионе ночью

Этой ночью в Подмосковье и столице наблюдались заморозки, холоднее всего было в Черустях — минус 4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Он добавил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимум был минус 0,3 градуса. На Балчуге зафиксировали плюс 0,6, в Бутове — минус 1,6, а в Новой Москве столбики термометров показали минус 2,2.

По его словам, в ночь на 28 апреля в регионе заморозки сохранятся. Прогнозируется, что температура опустится до 0 — минус 5 градусов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что потепление прогнозируется в Москве с 1 мая.