Синоптик Шувалов прогнозирует потепление в Москве с 1 мая

В российской столице температура воздуха вырастет после 1 мая. Заморозки будут две ночи подряд — с 26 на 27, и с 27 на 28 апреля, рассказал RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Следующее ночи тоже будут холодные. Однако уже без заморозков.

26 и 27 апреля днем будет от шести до восьми градусов тепла. После этого дневная температура вырастет и будет варьироваться в пределах 10-12 градусов тепла.

Потепление в Москве возможно только после 1 мая, считает Шувалов. 2 мая будет 12-14 градусов тепла, третьего - от 14 до 16 градусов, четвертого - от 17 до 19 градусов тепла.