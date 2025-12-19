Замминистра юстиции России посетил центр помощи бездомным в Подмосковье

Социально-реабилитационный центр «Теплый прием» в Химках с 2019 года оказывает помощь бездомным и инвалидам без определенного места жительства. Также в этом центре предоставляют услуги пробации — это комплекс мер поддержки для осужденных и лиц, уже отбывших наказание, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

18 декабря центр посетили заместитель министра юстиции Российской Федерации Баланин Вадим Алексеевич, начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Ветров Александр Сергеевич, заместитель министра социального развития Подмосковья Ермилов Евгений Борисович и Воронцов Александр Васильевич первый зам. председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации. Гости ознакомились с работой центра, пообщались с получателями услуг и обсудили планы о развитии центра в будущем.

«Закон о пробации дает обществу системный инструмент для снижения рецидивной преступности. Он помогает бывшим осужденным восстановить социальные связи, найти работу и жилье, тем самым уменьшая риски их возврата к противоправной деятельности. Сегодня мы увидели положительный пример реализации закона, пообщались с лицами, которые вступили в программу пробации и получили необходимую помощь. В конечном счете, это повышает общую безопасность и способствует ресоциализации граждан, давая им, второй шанс вернуться к нормальной жизни», — отметил Вадим Баланин.

Во время визита заместитель министра юстиции также отметил важность работы «Теплого приема» в контексте социальной интеграции людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Он подчеркнул, что такие учреждения помогают людям вернуться к нормальной жизни.

В ходе рабочей встречи начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров рассказал о реализации закона о пробации в регионе. Отметив, что с января 2025 года сотрудники уголовно-исполнительной системы Московской области приступили к реализации закона в части постпенитенциарной пробации.

«В центре жители также получают услуги по социально-трудовой реабилитации. В этом году услуги оказаны 6 гражданам, еще 64 человека, освобожденных из мест лишения свободы, обратились в Кадровый центр региона за помощью в трудоустройстве», — рассказал заместитель министра социального развития Подмосковья Евгений Ермилов.

Руководитель центра пробации АНО «Теплый прием» Илья Кусков провел ознакомительную экскурсию по центру.

«Наша организация «Теплый прием» предоставляет освободившимся из мест лишения свободы временное место проживания, помогает переобучится, трудоустроится, содействует в восстановлении документов, оказывает психологическую и медицинскую помощь», — отметил руководитель центра Илья Кусков.

В ходе общения с получателями услуг, гости узнали о личных историях и трудностях, с которыми сталкиваются люди, находящиеся под опекой центра. Многие из них выразили благодарность за поддержку и возможность получить необходимые навыки для трудоустройства.

Работа подобных центров способствует не только улучшению жизни отдельных людей, но и повышению уровня безопасности в обществе в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.