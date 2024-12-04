Замкомандира бригады ВСУ: все мужчины на Украине будут мобилизованы
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Заместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным Явир заявил, что все мужчины на Украине должны быть готовы к мобилизации для отправки на линию боевого соприкосновения, сообщает РИА Новости.
При этом украинский военнослужащий признал, что для для выполнения плана мобилизации ТЦК (аналог военкоматов на Украине) «набирают всех подряд».
Явир добавил, что из-за действий военкомов из 140 человек пополнения в бригаду поступает 60 украинцев, непригодных для ведения боевых действий.
Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что за 2 года население страны сократилось на 6,2 млн человек. По его словам, сегодня на Украине проживают до 35,8 млн человек.