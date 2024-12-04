Замкомандира бригады ВСУ: все мужчины на Украине будут мобилизованы

Заместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным Явир заявил, что все мужчины на Украине должны быть готовы к мобилизации для отправки на линию боевого соприкосновения, сообщает РИА Новости .

При этом украинский военнослужащий признал, что для для выполнения плана мобилизации ТЦК (аналог военкоматов на Украине) «набирают всех подряд».

Явир добавил, что из-за действий военкомов из 140 человек пополнения в бригаду поступает 60 украинцев, непригодных для ведения боевых действий.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что за 2 года население страны сократилось на 6,2 млн человек. По его словам, сегодня на Украине проживают до 35,8 млн человек.