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Численность населения Украины сократилась на 6,2 млн человек за два года

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что за два года население страны сократилось на 6,2 млн человек, сообщает RT .

На сегодня на Украине проживают до 35,8 млн человек.

Лубинец также отметил, что 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 млн человек, сообщает «СТРАНА.ua».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек для вхождения в Европейский союз.