Замглавы Военно-медицинской академии предъявили обвинение в получении взятки

Следователи предъявили обвинение замначальника Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Павлу Вешкину, его подозревают в получении особо крупной взятки, сообщает ТАСС .

Как отметили в правоохранительных органах, обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По этому делу также проходят несколько военных и гражданских.

Вешкин ранее обвинялся в особо крупном мошенничестве. Но позднее его дело переквалифицировали на получение особо крупной взятки. Как считают следователи, мужчина крупную сумму от ООО «СЛ Фарма». На сегодняшний день дело Вешкина рассматривается по существу в одном из судов столицы, его выделили в отдельное производство.

Вешкин занимался вопросами контрактной службы в стране. Если его признают виновным, то обвиняемому может грозить до 15 лет тюрьмы.