Замглавы Подольска Градсков проверил содержание территории в деревне Дмитрово

Обход деревни Дмитрово провел заместитель главы округа Подольск Евгений Градсков. Он совместно с профильными специалистами и старостой деревни Дмитрово проверил качество содержания территорий населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мониторинга Евгений Градсков пообщался с жителями. Обращения касались несвоевременного покоса травы, отсутствия пешеходной дорожки возле остановки, необходимости ликвидации борщевика, установки дополнительных опор уличного освещения и фотоловушек на контейнерных площадках. Евгений Вячеславович поручил привести в порядок информационные стенды.

Все выявленные замечания зафиксированы. Профильные специалисты приступят к их устранению.

Мониторинг содержания территорий включает в себя контроль за исполнением регламентных работ по уборке, повышение уровня удовлетворенности жителей качеством уборки и оперативное получение данных для оценки выполненных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.