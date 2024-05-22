Замглавы Мособлархитектуры посетит форум «Градостроительная неделя» 30 мая

сегодня в 14:00

С 28 по 31 мая в павильоне № 46 «Энергия жизни» Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоится форум «Градостроительная неделя: инновации и развитие». 30 мая в 16:00 в сессии «Цифровые решения для градостроительства» с докладом на тему лучших практик цифровизации градостроительной деятельности Московской области выступит замруководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Максим Демьянко. Он расскажет о новом вызове отрасли — цифровых граддокументах, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Проведение форума подчеркивает важность развития градостроительства в современной России и способствует выработке стратегических направлений для дальнейшего прогресса отрасли в условиях цифровизации. Градостроительная неделя — возможность для всех участников процесса градостроительства объединить усилия в поиске оптимальных решений для создания устойчивого и комфортного городского пространства.

Мероприятие состоится по адресу: Москва, проспект Мира, 119, стр. 46 — ВДНХ, Павильон № 46 «Энергия жизни».

Также будет доступна онлайн-трансляция в официальном Telegram-канале организаторов по ссылке.

Программа мероприятия и форма для обязательной регистрации, а также аккредитации представителей СМИ доступны по ссылке.

Организатор мероприятия — университет Минстроя НИИСФ РААСН, соорганизатор — национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ).

Мероприятие проводится при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.