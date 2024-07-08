Замглавы Кузбасса разоткровенничался о своей летней ягодной любви

Первый заместитель губернатора Кузбасса — председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов в своем Telegram-канале рассказал, что любит летние ягоды. Чиновник не выделяет конкретный сорт, ему нравится все — от жимолости до клюквы, сообщает «Сiбдепо» .

Сейчас идет сезон клубники сорта Виктория. По словам Панова, она хороша в любом виде — свежая, с молоком, сливками и сахаром, в варенье, пирогах и соусах.

«А если повезло нарвать клубники в поле — это вдвойне прекрасно, ведь у ней даже аромат можно считать отдельным десертом», — отметил глава кузбассского правительства.

Ранее россиянам дали советы по выбору хорошей клубники. Первое, на что стоит обратить внимание — это цвет ягоды. Она должна быть ярко-красной без зеленых участков.