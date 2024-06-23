Цвет, аромат и размер: россиянам дали советы по выбору хорошей клубники

При выборе клубники на рынке и в магазине следует обратить внимание на цвет. Ягода должна быть ярко-красной цвет без зеленых участков, сообщает Life.ru .

Также сладкая клубника обычно имеет интенсивный фруктовый аромат. При этом сама ягода на ощупь должна быть упругой, но не жесткой. Не стоит также брать слишком мягкие или пожелтевшие.

У больших ягод обычно меньше вкуса, чем у средних или маленьких. Но это не всегда верно, так как есть ряд крупных сортов, которые могут быть очень сладкими. Кроме того, следует обратить внимание на черенки, чем свежее и зеленее, тем свежее ягоды. Следует избегать клубники с высохшими или пожелтевшими черенками.

Также покупателям нужно отдавать предпочтение местному продукту. Из-за отсутствия долгой транспортировки ягоды будут свежее и вкуснее.

Переедание клубники может быть опасно для организма (диарея, аллергия и т. д.). Взрослому человеку можно в день съесть 300–400 граммов лакомства, а людям с заболеваниями желудка и детям — до 200 граммов. В ягоде много витаминов С, К и других питательных веществ, например, фолиевая кислота, марганец и калий.