Цвет, аромат и размер: россиянам дали советы по выбору хорошей клубники
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При выборе клубники на рынке и в магазине следует обратить внимание на цвет. Ягода должна быть ярко-красной цвет без зеленых участков, сообщает Life.ru.
Также сладкая клубника обычно имеет интенсивный фруктовый аромат. При этом сама ягода на ощупь должна быть упругой, но не жесткой. Не стоит также брать слишком мягкие или пожелтевшие.
У больших ягод обычно меньше вкуса, чем у средних или маленьких. Но это не всегда верно, так как есть ряд крупных сортов, которые могут быть очень сладкими. Кроме того, следует обратить внимание на черенки, чем свежее и зеленее, тем свежее ягоды. Следует избегать клубники с высохшими или пожелтевшими черенками.
Также покупателям нужно отдавать предпочтение местному продукту. Из-за отсутствия долгой транспортировки ягоды будут свежее и вкуснее.
Переедание клубники может быть опасно для организма (диарея, аллергия и т. д.). Взрослому человеку можно в день съесть 300–400 граммов лакомства, а людям с заболеваниями желудка и детям — до 200 граммов. В ягоде много витаминов С, К и других питательных веществ, например, фолиевая кислота, марганец и калий.