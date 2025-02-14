Замглавы ДУМ России заявил, что татары «заложили основу этого государства»

Татарская нация «заложила основу этого государства», утверждает замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) России и этнический татарин Дамир Мухетдинов. Он считает, что татары наравне с русскими могут считать себя государствообразующим народом, сообщает InKazan со ссылкой на татароязычную версию издания «Татар-Информ».

«Именно наша нация заложила основу этого государства в самом начале его существования, когда она заложила его краеугольный камень. Так было со времен Золотой орды, Хазарии и Волжской Булгарии», — сказал Мухетдинов, чьи слова приводились на татарском языке.

Ранее замруководителя Духовного управления мусульман делал другие резонансные заявления, когда предлагал отсчитывать историю страны не с древних славян, а с гуннов, булгар и авар. Мухетдинов также утверждал, что не считает нашествие Золотой орды игом.

В кабинете Дамира Мухетдинова висит картина, на которой изображены ордынцы, пирующие на трупах русских воинов, заявлял член комиссии совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков. По словам историка, на полотне показаны умирающие русские князья, накрытые щитами, на которых стоят ордынцы.