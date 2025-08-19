Замглавы Балашихи провел обход мкр Ольгино

сегодня в 18:20

Заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков вместе с жителями микрорайона Ольгино, управляющей компанией и муниципальными службами провел обход территории, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках обхода особое внимание уделил оценке чистоты и содержания дворов и общественных территорий, состоянию тротуаров и пешеходных дорожек, обкосу травы.

Михаил Объедков пообщался с местными жителями, которые озвучили свои пожелания, а также поделились мнением о том, как улучшить микрорайон. Рассматривался вопрос о создании пешеходного перехода на одной из улиц по просьбам жителей.

«Мы смотрим обращения жителей, которые поступают в течение недели, проводим анализ и выбираем определенные территории, на которых проводим обходы», — рассказал Михаил Объедков.

Все вопросы взяты в работу и будут переданы в необходимые подразделения администрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.