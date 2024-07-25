Замглавы Балашихи Алексей Ковалев провел обход территории в деревне Федурново

Рабочая встреча прошла при участии представителей МБУ «Благоустройство-Балашиха», АО РЖД, сотрудников управления экологии, транспорта, дорог и связи, территориального отдела по Южной Балашихе, а также активных жителей деревни.

В ходе встречи обсудили жалобы на работу подрядной организации по строительству железнодорожного депо, а также вопросы безопасного движения на муниципальных и региональных дорогах. Были даны поручения подрядным организациям МБУ и Мосавтодор усилить контроль за содержанием дорог, а поступившие жалобы и замечания — устранить в течение недели.



По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители продолжают регулярные проверки состояния дворов и других общественных территорий в разных районах городского округа.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.