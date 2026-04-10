Заметно посвежела: треш-блогерша Иришка Чики-Пики сделала пластику лица

Участница поп-ММА сделала блефаропластику и вполне довольна результатом. Оценить результат пока сложно, однако, как считают подписчики, Чики-Пики уже заметно преобразилась.

Недавно Ирина отпраздновала годовщину отношений с мужем Павлом. Пара часто конфликтует, но, несмотря на это, они остаются вместе.

«Девочки, каким бы он ни был, он все равно лучший для меня. Он всегда рядом, независимо от того, в каком состоянии — пьяный или трезвый, с деньгами или без. Уж сколько пацанов у меня было (опыт есть в общем), только этот самый лучший. А как увел меня красиво от бывшего — как в кино…» — написала Чики-Пики в соцсетях.

Иришка Чики-Пики стала известной благодаря треш-контенту и дружбе с другим треш-блогером — Олегом Монголом. Летом 2024 года Ирина вышла замуж за Безумного Пашу, с которым встречалась более 6 лет и снимала треш-контент. Прозвище «Чики-Пики» блогерша получила за привычку часто употреблять фразу: «Все будет чики-пики».

