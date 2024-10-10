Заместители главы Мытищ навестили семьи участников СВО

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В Мытищах 500 семей, чьи отцы, мужья, братья, сыновья находятся в зоне СВО. Заместители главы Мытищ регулярно встречаются с ними, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также регулярно навещают и родных погибших бойцов. В частности, посетили две семьи участников СВО — Ильи и Александра.

Александр Данилов погиб 20 сентября 2023 года при исполнении воинского долга. Награжден орденом Мужества. У него остались двое детей и жена.

Илья Захаров погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной операции на территории Украины. Награжден орденом Мужества. У него также остались двое детей и жена.

В округе действует штаб помощи бойцам СВО и их семьям. Здесь проконсультируют, сюда можно передать посылки для бойцов или прийти помочь волонтерским организациям.

Штаб находится по адресу: ул. Мира, 9.

Письма на фронт и гумпомощь принимают по адресам:

ул. Силикатная, д. 12, МЦ «Импульс»;

ул. Мира, д. 2А, ДК «Яуза»;

ул. Мира, д. 37, м. о. партии «Единая Россия»;

ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи»;

ул. Мира, д. 9, Штаб волонтеров.

На все вопросы ответят по телефонам 122 (круглосуточно) и +7 (985) 858-38-74.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.