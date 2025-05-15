Замдиректора департамента Минтранса РФ Луговенко отправили в СИЗО в Москве

Заместителя директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко отправили в СИЗО в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мещанский райсуд отправил Владимира Луговенко в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в совершении преступления по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 33, пункта «а», «в» части 2 статьи 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).

Защита чиновника просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако суд отказал.

Ранее по делу о воровстве денег у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 человека.