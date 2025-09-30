Закрываются магазины кроссовок Никиты Ефремова*
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Магазины кроссовок NE блогера Никиты Ефремова* начали закрывать из-за негативного образа основателя бренда в стране, сообщает Mash.
Их ликвидируют примерно через месяц. Товар из магазинов отправят на распродажу до 30 октября.
Затем у магазинов планируется смена концепции, все связи с Ефремовым* будут удалены. Еще в паланх закрытие (возможно, на время) видеопродакшена, а химчистки пойдут под ребрендинг.
По данным спецресурсов, с 20 января блогер не управляет магазинами, но остается их учредителем.
19 августа Ефремова* задержали в аэропорту Шереметьево по пути в Турцию. 9 сентября его внесли в список террористов и экстремистов, такое решение было принято из-за доната в 6 тыс. рублей ФБК**.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской, террористической организацией и запрещен.
