Закрыть окна и пить воду: в Киеве предупредили об испорченном воздухе
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В Киеве городские власти заявили об испорченном воздухе, попросили жителей не выходить на улицу без необходимости, закрыть окна в домах и пить много воды, сообщает «Царьград».
«В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха», — сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Как минимум в двух районах украинской столицы зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных частиц, то есть пыли.
Причина загрязнения воздуха на левом берегу города — метеорологические условия, а именно низкая скорость ветра, уточнили в городской военной администрации. Иных подробностей там пока не сообщали.
В ряде округов Московской области на прошлой неделе качество воздуха оставалось хорошим. Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» осуществили 19 выездов для проведения эпизодических измерений. Отбор проб атмосферного воздуха произвели в 36 точках.