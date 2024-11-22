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На этой неделе качество воздуха в Подмосковье оставалось хорошим

На этой неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» осуществили 19 выездов для проведения эпизодических измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории следующих городских округов: Балашиха, Солнечногорск, Щелково, Королев, Мытищи, Рузский, Наро-Фоминский, Коломна, Фрязино, Люберцы , Луховицы, Дмитровский, Подольск, Черноголовка, Ленинский. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Отбор проб атмосферного воздуха произведен в 36 точках, в том числе вблизи объектов негативного воздействия: промышленных и коммунальных предприятий, площадок обращения с отходами.

Во всех округах, где проводились измерения, концентрации измеряемых веществ составляли 0,2 — 0,8 ПДК м. р. Это объясняется благоприятными метеорологическими условиями для рассеивания загрязняющих веществ, а также пристальному контролю за выбросами, которые осуществляет Минэкологии Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.