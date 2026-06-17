Знаковая фигура 90-х: умер бывший депутат Госдумы и бизнесмен Сергей Шашурин

Прощание с Шашуриным состоится на Арском кладбище в Казани 18 июня, начало в 10:00.

Шашурин родился 12 января 1957 года в поселке Нижние Вязовые Татарстана. Он был президентом ассоциации социально-экономического развития Казани «Тан» («Рассвет»), гендиректором АОЗТ «Тан». Кроме того, предприниматель избирался депутатом Госсовета республики.

В 1995 году Шашурин стал депутатом Госдумы второго созыва. В 1999 году избран депутатом Госдумы РФ третьего созыва.

Как пишет Inkazan.ru, в 1993 году началось самое громкое дело с участием Шашурина. Осенью его посадили в СИЗО «Лефортово». Бизнесмена обвинили в подготовке и организации покушения на президента России Бориса Ельцина, хищении госимущества в особо крупном размере и получении миллиардов рублей в ЦБ по поддельным документам. Позже его доставили в Казань, где к его делу добавилось нападение на следователя во время допроса.

Но со временем обвинения смягчили и дело фактически рассыпались: в середине 1990‑х годов Шашурин вышел на свободу, а дело о покушении закрыли. Параллельно с этим предприниматель оказался фигурантом еще одного резонансного дела — о хищении автомобилей КамАЗ, но оно тоже развалилось.

В 2005 году Шашурина осудили по делу о хищениях у ОАО «Татархлебопродукт» и по обвинениям в клевете в адрес руководства МВД Татарстана. Суд приговорил его к 7,5 годам колонии. Позже срок уменьшили до 4,5 года, а потом — до 2 лет и 8 месяцев в колонии-поселении.

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