Законопроект об ужесточении штрафов для владельцев животных внесли в Госдуму

В Госдуму внесли новый законопроект, который предлагает в несколько раз увеличить штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Согласно документу, опубликованному в электронной базе Госдумы , наказание для обычных граждан может вырасти с 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Если раньше обычный человек за разные нарушения при содержании животных от 1500 до 3000 рублей, то теперь сумма может составить до 50 тысяч. Для руководителей организаций штрафы вырастут с 5-15 тысяч до 100-200 тысяч рублей. Компании и организации будут платить от 250 до 300 тысяч вместо прежних 15-30 тысяч рублей.

Если закон примут, то владельцы приютов для животных тоже будут платить больше за нарушение правил содержания животных.

Согласно законопроекту, штрафы также станут больше, если из-за неправильного обращения с животными пострадали люди. Кроме того, хотят увеличить время, в течение которого можно наказать нарушителя, до трех лет.

Ранее сообщалось, что в России могут сделать обязательным проведение психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными. Соответствующий законопроект уже тоже внесен на рассмотрение в Госдуму.