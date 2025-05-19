В ГД внесли проект о психиатрической экспертизе при жестоком обращении с животными

В России могут сделать обязательным проведение психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает РИА Новости .

Автором документа стал депутат Георгий Арапов от фракции «Новые люди». В пояснительной записке он объяснил, что сейчас суды такие экспертизы почти не назначают. По его мнению, это снижает эффективность реагирования на такие преступления.

Арапов указал, что, по данным МВД России, в прошлом году было зарегистрировано 656 случаев жестокого обращения с животными. Фигуранты таких дел были приговорены к штрафам либо к обязательным работам.

Поэтому депутат предложил сделать обязательной производство судебной экспертизы, если надо установить психическое состояние обвиняемого по статье 245 УК РФ. По его мнению, совершение подобных преступлений может свидетельствовать о тяжелых психологических проблемах у подозреваемых. Проект направлен на то, чтобы заранее выявлять соответствующие отклонения и применять превентивные меры.

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