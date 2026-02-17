Законна ли продажа «паллет с возвратами» с маркетплейсов? Отвечает юрист

Юрист Воробьева: продажа паллет с возвратами законна только в рамках договора

Продажа паллет с возвращенными товарами может быть законной, если маркетплейс действует в рамках договора с продавцом. В этом случае речь идет не о «сером рынке», а о договорной модели, сообщила РИАМО адвокат, советник по защите семьи и бизнеса Яна Воробьева.

«По правилам работы крупных маркетплейсов, возвращенный товар подлежит возврату продавцу либо утилизации в зависимости от условий договора. Если „возвраты“ реализует сам маркетплейс на основании соответствующего соглашения с продавцом (например, когда договором предусмотрено право маркетплейса утилизировать товар либо реализовать его по своему усмотрению), такая продажа является законной», — рассказала Воробьева.

Она добавила, что в этом случае речь идет не о «сером рынке», а о договорной модели распределения рисков между площадкой и поставщиком.

«Другое дело, когда подобные „паллеты“ продают третьи лица без подтвержденного права распоряжения товаром. Тогда возникают вопросы о законности происхождения продукции и соблюдении прав потребителей», — отметил адвокат.

Воробьева пояснила, что, если потребитель приобрел некачественный или небезопасный товар, он вправе предъявить требования продавцу, у которого была совершена покупка.

«Именно продавец несет ответственность перед потребителем на общих основаниях (закон о защите прав потребителей). Маркетплейс будет отвечать только в случае, если именно он выступал стороной договора купли-продажи», — резюмировала эксперт.

Среди россиян начало набирать популярность приобретение потерянных заказов или возвратов с маркетплейсов. Их пакуют в коробки и продают в интернете по весьма доступной цене. При этом узнать, что лежит внутри, нельзя, пока не вскроешь упаковку.

