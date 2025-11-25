«Закон уступает биологии»: как будет рожать сидящая под домашним арестом Лерчек

Председатель Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, заслуженный адвокат Людмила Айвар заявила, что домашний арест не должен помешать беременной блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной) получить квалифицированную медицинскую помощь при родах, сообщает Life.ru .

По ее словам, в этом случае «закон снимает шляпу перед биологией»: в РФ защита материнства и детства стоит выше процессуальных ограничений. У Чекалиной будет право вызвать скорую помощь и поехать в роддом.

При этом блогерше, скорее всего, даже не назначат конвой, в роддоме врачи и акушерки будут работать с ней вне рамок уголовного процесса, все решения будут приниматься, исходя из медицинских показаний.

После появления малыша на свет избранная до родов мера пресечения юридически остается в силе, но судебные инстанции чаще всего пересматривают ее параметры, учитывая необходимость матери заботиться о младенце. Как правило, в таких случаях допускаются посещение педиатра в поликлинике, проведение вакцинации и медицинских осмотров либо предоставляются отдельные разрешения на консультации у специалистов, заключила юрист.

