Закон о новых основаниях для лишения гражданства вступил в силу в России

В Госдуме напомнил, что 11 августа начал действовать закон, расширяющий основания для аннулирования российского гражданства, полученного ранее. В обновленном перечне содержится свыше 80 причин, по которым мигрантов могут лишить паспорта гражданина РФ, сообщает «Царьград» .

Закон был предложен по инициативе парламентариев. Депутаты утвердили его 17 июля, а президент РФ Владимир Путин подписал документ 31 июля. Спустя 10 суток закон вступил в полную юридическую силу.

Перечень правонарушений, являющихся причиной для лишения гражданства, был дополнен рядом новых пунктов. Среди них, к примеру, убийство, развращение несовершеннолетнего, организация нелегальной миграции, публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда, тайное сотрудничество с иностранным государством или организацией, направленное против безопасности России.

«Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере», — заявил, комментируя принятие нового закона, председатель Госдумы Вячеслав Володин.