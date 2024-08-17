Заключенным на Украине обещают снять обвинения за вступление в ВСУ

Украинский военнопленный Алексей Янусов рассказал, что заключенным предлагают вступить в ряды ВСУ в обмен на снятие обвинений, пишет РИА Новости .

Янусов — один из первых украинских заключенных, который подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Весной 2024 года он был приговорен к пяти годам лишения свободы за кражу велосипеда. Он рассказал, как представители ВСУ прибыли в колонию Мартусовка, где он отбывал наказание, и предложили подписать контракт без отбывания наказания.

В первую волну контракт с ВСУ из этой колонии подписали 20 заключенных. Спустя месяц после обучения их перевезли в село Янтарное в ДНР. Потом Янусов попал в Константиновку, где его и взяли в плен.

Ранее были опубликованы кадры с пленными военнослужащими 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ.