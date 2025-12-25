«Зай, ты сейчас одна?»: как юная кемеровчанка отбивалась от мошенников в Roblox

Повсеместное распространение мошеннических схем, затронувшее не только Россию, но и другие страны, достигло и жителей Кемеровской области. В редакцию Сiбдепо обратилась мать девочки, едва не ставшей жертвой злоумышленников в популярной игре Roblox.

Незнакомая особа, представившаяся «Юлечкой», связалась с ребенком в чате и предложила способ быстрого заработка виртуальной валюты. Для этого нужно было уединиться в комнате, незаметно взять телефон матери и сфотографировать установленные приложения. В это время аферисты пытались получить доступ к финансовым средствам семьи, чтобы оформить кредит и присвоить деньги. Ребенку начали угрожать, запугивая вызовом полиции, но юная жительница Кемерова ответила на эти угрозы одно лишь невозмутимое «пожалуйста», дав понять, что ей все равно.

Кемеровский юрист Анастасия Самарова сообщила, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано около тысячи подобных случаев, и Кузбасс входит в число регионов, подверженных таким атакам. Мошенническая схема отработана до мелочей.

«Разговор строится примерно так: — Привет, зай! Ты сейчас одна в комнате или с кем-то? — С родителями. — Хорошо, зай, уйди в комнату, чтобы никто тебя не видел», — проиллюстрировала специалист.

Самарова настоятельно рекомендовала родителям установить доверительные отношения со своими детьми и откровенно рассказать о том, что в интернете не бывает легких денег. Она также посоветовала не оставлять смартфоны с доступом к банковским приложениям без контроля и внимательно следить за тем, с кем общается ребенок в онлайн-играх, поскольку за милыми аватарками часто скрываются злоумышленники.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.