Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ВСУ вывезли часть мирных жителей Курской области за пределы России, их судьба сейчас остается неизвестной, сообщает « Комсомольская правда ».

По ее словам, в этих районах есть как минимум несколько мест — подобий «концентрационных лагерей», куда под угрозой оружия отправляют местных жителей. Часть мирных жителей была вывезена за пределы РФ, отметила Захарова. Она также добавила, что создание таких лагерей «подтверждает неонацистскую сущность киевского режима.

Ранее официальный представитель МИД РФ говорила, что украинские солдаты ведут себя в Курской области, как немецко-фашистские оккупанты. Они силой вывозят людей, которые не успели эвакуироваться.