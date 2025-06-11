Захарова рассказала, как завершилось ее общение с Венедиктовым*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik рассказала, как завершилось ее общение с экс-главой «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым*.

По ее словам, контакты прекратились после отказа дать ему интервью в июне 2022 года.

Захарова отметила, что Венедиктов* обратился к ней с соответствующей просьбой, но она оставила его сообщение без ответа.

В комментарии для РИА Новости Захарова предположила, что после этого случая она, возможно, перестала представлять интерес для Венедиктова* как собеседник.

«Видимо, после моего отказа беседовать с ним я перешла в категорию „неинтересных собеседников“», — отметила представитель МИД.



* Физлицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.