Захарова: посольство в Бишкеке и МИД РФ делали все для спасения Наговициной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство в Кыргызстане и МИД России с первого дня делали все возможное для спасения российской альпинистки Натальи Наговициной, сообщает ТАСС .

47-летняя опытная альпинистка с 12 августа застряла на высоте около 7,2 км на пике Победы. Россиянка уже две недели находится там со сломанной ногой. Из-за тяжелых погодных условий шансов на спасение альпинистки становится все меньше.

«Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению. Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками», — сказала Захарова.

Кто такая Наталья Наговицына, ее биография и что известно о дальнейших попытках спасти женщину, читайте в материале РИАМО.