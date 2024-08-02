Захарова: обмен заключенными это битва самообладаний
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала состоявшийся 1 августа обмен заключенными между Россией и Западом, назвав его битвой самообладаний. Об этом она сообщили в своем Telegram -канале.
«Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб», — написала она.
По ее словам, российская сторона проявила себя с лучшей стороны по всем показателям.
«Возможно, это еще вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство», — отметила она.
В четверг в Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и США.
Президент России лично прибыл в аэропорт «Внуково-2», где приземлился самолет с обменянными россиянами. Он поблагодарил прибывших россиян за преданность присяге, долг и Родине.
Также президент России заявил, что вернувшиеся после обмена россияне, будут представлены к государственным наградам