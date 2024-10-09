Захарова: P. Diddy еще в 2004 году говорил Обаме, что тот станет президентом

Офпред МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские политики связаны с секс-индустрией в США. В качестве примера дипломат привела ситуацию с рэпером P. Diddy, обвиненным в торговле людьми и насилии, и экс-президентом США Бараком Обамой.

По словам Захаровой, Шон Комбс (настоящее имя P. Diddy) брал интервью у Обамы еще в 2004 году, когда последний был только сенатором от штата Иллинойс.

«Что говорит ему американский рэпер в этом интервью? Он говорит, что этот человек будет президентом Соединенных Штатов Америки. И буквально прошло пять лет, и Обама стал президентом», — отметила официальный представитель МИД в эфире радио Sputnik.

Захарова убеждена, что связанные с сексуальной индустрией политдеятели распространяли все это и на международные дела. Она подчеркнула, что в Штатах сформировали целую разветвленную сеть, которая «держалась на шантаже через видеозаписи по распространению общественно значимой информации».