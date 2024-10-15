Захарова назвала сатанистами осквернивших памятник воинам СССР в Болгарии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанистами тех, кто осквернил памятник на могиле советских воинов в столице Болгарии, Софии. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

Утром 15 октября появилась информация о том, что в болгарской Софии неизвестные вырезали голову ребенка на могиле советских воинов. Лица воинов СССР также залили красной краской.

Помимо этого, неизвестные нанесли черным цветом каракули на барельеф.

«Сатанисты», — прокомментировала эту новость Захарова.

Ранее два мигранта осквернили памятник павшим героям ВОВ в Москве. Против них завели уголовное дело.