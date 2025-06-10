Захарова намекнула, что передаст Маску подарок

«Не могу не сказать, что есть у меня для упомянутого человека небольшой подарок. Узнали, что он здесь, и наши выдающиеся художники просили меня передать», — сказала Захарова.

Она также предложила угадать, что именно это будет.

Ранее Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп пытается урегулировать украинский кризис в интересах своей страны.