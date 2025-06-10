Захарова намекнула, что передаст Маску подарок
Фото - © Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой/Медиасток.рф
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на «Форуме будущее 2050» сообщила, что передаст американскому бизнесмену Илону Маску подарок.
«Не могу не сказать, что есть у меня для упомянутого человека небольшой подарок. Узнали, что он здесь, и наши выдающиеся художники просили меня передать», — сказала Захарова.
Она также предложила угадать, что именно это будет.
Ранее Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп пытается урегулировать украинский кризис в интересах своей страны.