Захарова объяснила, почему Трамп пытается разрешить украинский конфликт

«Он (Трамп — ред.) хочет сделать Америку снова великой. Он заявил, что хочет урегулировать этот кризис. Может, это часть его концепции возвращения Америки в статус великой державы. Он сказал, что это его цель. Поэтому он занимается урегулированием кризиса на Украине», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что намерения американского президента очевидны и не нуждаются в дополнительных объяснениях: его приверженность интересам страны подчеркивается даже деталью гардероба — кепкой с надписью «Америка», надетой в дополнение к деловому костюму.

Захарова отметила, что выражение «на лбу написано» кажется устаревшим, однако в случае с Трампом оно приобретает буквальный смысл, ведь надпись «Америка» на его кепке не оставляет сомнений в его приоритетах. По ее словам, невозможно представить, что он действует в интересах другой страны, так как Трамп уже долгое время привержен идее величия Америки.