Захарова: на Западе в 2018 году призывали РФ не препятствовать работе Telegram

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала арест Павла Дурова в Париже и напомнила, что в 2018 году западные НПО призывали РФ не создавать препятствий работе Telegram, написала она в своем Telegram-канале .

Захарова напомнила, что с 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении шести месяцев, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ РФ по запросу.

Тогда группа из 26 НПО осудили это решение обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, ЕС, США и другим государствам с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности.

Вечером в субботу Дурова задержали после того, как он вышел из самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже.

Основная претензия французских властей — зашифрованные сообщения в мессенджере. Его могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Ему может грозить 20 лет лишения свободы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.