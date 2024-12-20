ЗАГС Истры подвел итоги работы за 2024 год

Текущий 2024 год плавно подходит к своему логическому завершению. В сфере ЗАГСа непрерывно осуществлялась работа, к чему и подкрепляется соответствующая статистика. Все эти цифры и события отражают динамику жизни и ее многообразия, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Множество возлюбленных пар соединили свои судьбы брачными узами: в этом году заключено 969 новых браков. Любовь и стремление к созданию семей неизменно остаются важными ценностями для многих. Есть и обратная сторона медали. В противовес новобрачным, 698 пар приняли решение расторгнуть брак.

Не менее важной является тема рождения. В этом же временном промежутке 312 новых жизней, зарегистрированных в Истринском ЗАГСе, появились на свет. Общая цифра по округу, безусловно, намного выше.

Кроме того, 133 факта установления отцовства подтверждают, что мужчины все чаще берут на себя ответственность за детей. Именно это подчеркивает важность семейных связей.

В текущем году также оформлено 12 усыновлений. Это указывает на то, что неравнодушные сердца продолжают искать возможности подарить любовь и заботу тем, кто в ней нуждается. Каждое усыновление — это маленькое чудо, меняющее жизни как детей, так и их новых родителей.

К решению о перемене имени пришли 224 жителя городского округа Истра.

Особое место занимает статистика 61 брака, где супруг — участник специальной военной операции. Эти союзы — яркое свидетельство нерушимой верности, силы любви, способной выдержать даже самые суровые испытания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.