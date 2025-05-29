Загорайте правильно: косметолог рассказала, как добиться бронзового оттенка кожи

С наступлением теплой погоды и лета большинство людей стремится к тому, чтобы получить красивый загар. Однако не все умеют правильно загорать, чтобы не навредить коже, а также получить желаемый бронзовый оттенок. В разговоре с РИАМО врач-косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман рассказала, как правильно загорать, чтобы сохранить здоровье и добиться желаемого результата.

Шухман напомнила, что солнечные лучи важны для человеческого организма еще и потому, что участвуют в выработке витамина D. Для выработки суточной нормы витамина достаточно всего 15–20 минут пребывания под рассеянным утренним светом с открытыми лицом и руками. При этом важно учитывать географическое положение: в северных широтах, где находится, например, Москва, угол падения лучей менее опасен, чем на южных курортах, где солнце стоит практически в зените.

Правила красивого и безопасного загара

Для тех, кто мечтает о красивом загаре без риска для здоровья, дерматологи разработали четкие рекомендации, которыми и поделилась косметолог. По словам Шухман, начинать загорать следует постепенно. Первые «солнечные ванны» по времени не должны превышать 10–15 минут в утренние или вечерние часы. При этом россиянам следует учитывать индивидуальный фототип. Обладателям I фототипа (очень светлая кожа, веснушки, рыжие волосы — ред.) лучше ограничиться 5–7 минутами, тогда как россиянам с оливковым оттенком кожи можно постепенно увеличивать время до 20 минут. Критически важно избегать пребывания на открытом солнце с 11:00 до 16:00, когда UV-индекс достигает максимальных значений.

«Особую осторожность следует проявлять у воды — морская гладь отражает до 90% ультрафиолета, усиливая его воздействие в разы. Именно поэтому многие получают сильные ожоги, даже находясь под зонтиком. Современные средства защиты включают не только кремы, но и специальную одежду с UPF-фильтром, широкополые шляпы и солнцезащитные очки с UV-блокировкой. Интересно, что хлопковая футболка имеет защитный фактор всего около UPF 5, тогда как специализированная пляжная одежда — UPF 50+», — рассказала Шухман.

Как еще можно получить красивый загар?

Желающим получить красивый загар летом 2025 года следует помнить, что в сфере косметологии на сегодняшний день доступны инновационные продукты для достижения искусственного загара, такие как автозагары с дигидроксиацетоном (DHA), которые имитируют естественный загар без вредного воздействия ультрафиолета. Чтобы сохранить здоровье и красоту кожи с искусственным загаром, рекомендуется использовать косметические средства, обогащенные витамином E, гиалуроновой кислотой и церамидами, которые способствуют восстановлению гидролипидного барьера.