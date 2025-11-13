Заемщики Сбера из Подмосковья получили выплаты по кредитному страхованию жизни на 988,9 млн рублей

Дочерняя компания Сбера—СберСтрахование жизни—в январе–сентябре 2025 года урегулировала 4,3 тыс. страховых событий заемщиков из Московской области.Компания помогла клиентам и их семьям, направив на погашение их обязательств по ипотеке и кредитам988,9 млн рублей. Это на 24,6% больше, чем за 9 месяцев 2024 года, сообщила пресс-служба Сбера.

«Почти миллиард рублей, направленный на поддержку заемщиков Московской области, — это весомый вклад в социальную стабильность региона. Для нас страховые выплаты — это не просто исполнение обязательств, а реальная помощь людям в сложной жизненной ситуации. Рост объемов выплат на четверть по сравнению с прошлым годом показывает, что клиенты доверяют нам свое финансовое благополучие, а мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы оправдать это доверие и поддержать семьи, когда им это нужнее всего», — заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Ипотечное страхование жизни

563,7 млн рублейполучилизаемщики по добровольному ипотечному страхованию жизни. Урегулировано по ним400страховых событий.

Наибольшая выплата на сумму 11,7 млн рублей, которая ушла на погашение ипотечного кредита, значимо поддержала заемщика и его семью. Страховым случаем клиента стала онкология и, как следствие, получение инвалидности.

Кредитное страхование жизни

425,2 млн рублейкомпания направила на урегулирование3,9 тыс.страховых случаев заемщиков, которые добровольно застраховались на время погашения потребительского кредита в Сбере.

Самая крупная выплата на сумму 7,9 млн рублей переведена на погашение потребительского кредита в связи с инвалидностью заемщика.