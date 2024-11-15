Задержанный военблогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны РФ

Арестованный за сопротивление полиции военный блогер Егор Гузенко, известный как Тринадцатый, подписал контракт с Минобороны РФ и готовится отправиться на СВО, сообщает Baza .

Гузенко задержали 5 октября на главной площади Новопавловска. К тому моменту он уже находился в розыске за хулиганство. При задержании он оказал сопротивление полиции.

После этого на блогера возбудили еще одно уголовное дело. Изначально после ареста он отказался подписывать контракт с Минобороны РФ. Мужчина заявил, что «давно воюет», но на информационном фронте.

Однако, видимо, вскоре Тринадцатый передумал. Недавно он решил заключить контракт и отправиться на СВО. Дело против него приостановили.