Baza: военблогер Тринадцатый отказался подписывать контракт с Минобороны РФ

Военный блогер Егор Гузенко, известный как Тринадцатый, не стал подписывать контракт с Минобороны после своего задержания, сообщает Baza .

Мужчине предоставили возможность подписать документ и отправиться на СВО. Гузенко отказался от этого.

Блогер заявил, что он «давно воюет», но на информационном фронте. Источники Baza сообщают, что это решение не окончательное, и Тринадцатый может передумать.

Отмечается, что правоохранители давно знали о том, где находится Гузенко. Однако в силу разных причин задерживать его не стали. Это произошло только после его «вызывающего поведения в родном городе».

Тринадцатого задержали на площади Новопавловска в Ставропольском крае. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции. Следователи завели дело по факту применение насилия в отношении представителя власти.

Кроме того, военблогер находится во всероссийском розыске. Он был фигурантом дела, возбужденного в 2021 году по статье 213 УК РФ (хулиганство). Будучи под домашним арестом, Гузенко сбежал в Херсонскую область.