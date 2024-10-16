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Задержанному во Франции гражданину России грозит до 30 лет тюрьмы

В отношении задержанного в июле во Франции россиянина Кирилла Грязнова возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции, пишет РИА Новости .

Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции.

По данным парижской прокуратуры, во время обысков дома у мужчины были найдены элементы, указывающие на, что «он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр».

Ранее в Португалии по требованию Федерального бюро расследований США силовики провели задержание гражданина России Алексея Андрюнина. Он владел фирмой-маркетмейкером Gotbit и был пойман в рамках спецоперации ФБР «Зеркала токенов».