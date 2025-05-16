Задержанная за угрозу взрыва себя в Москве рассказала, из чего сделала «бомбу»

Накануне вечером на юге Москвы женщина пришла в микрокредитную организацию на Пролетарском проспекте, показала сотрудникам «бомбу» и пригрозила взорвать себя внутри здания, если ей не отдадут деньги. В итоге горожанку задержали, в ходе допроса она рассказала, из чего и по какой причине сделала муляж взрывного устройства, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы .

По словам женщины, украинские мошенники связались с ней еще 25 апреля, а до 15 мая «обрабатывали». При первом контакте злоумышленники сообщили горожанке, что на ее имя пришло письмо из налоговой службы, забрать которое можно только при авторизации в чат-боте. Когда женщина прошла по ссылке и ввела свои персональные данные, она потеряла доступ к аккаунту на портале госуслуг.

После этого мошенники общались с москвичкой от лица сотрудников банка и сотрудников полиции. Они использовали официальные аватары ведомства и организации. Им удалось убедить горожанку, что она стала фигуранткой уголовного дела и теперь обязана перевести на «безопасный» счет около 300 тысяч рублей.

«Затем под предлогом поимки преступников и участия в следственных действиях злоумышленники уговорили девушку изготовить муляж устройства из четырех пачек чая, изоленты и проводов, пойти в офис кредитных организаций на Пролетарском проспекте и Николоямской улице, что 15 мая она и сделала. При этом звонившие наблюдали за происходящим по видеосвязи», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время компетентные сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Прокуратура Москвы напомнила жителям столицы и россиянам, что ни в коем случае нельзя выполнять указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Рекомендуется завершать разговор, как только незнакомцы попросили код смс или перейти по какой-либо ссылке, или любую другую персональную информацию. Сотрудники правоохранительных органов, банков, мобильных операторов и других официальных организаций никогда не запрашивают у пользователей подобные данные. Так делают только мошенники.