В Москве женщина грозилась взорвать себя в офисе микрофинансовой компании

Вечером 15 мая в столичную полицию поступил сигнал о том, что неизвестная женщина пришла в офис микрофинансовой организации «ТезФинанс» на Пролетарском проспекте и грозилась взорвать себя, если ей не откроют кассу, пишет SHOT .

Предварительно установлено, что неизвестная пришла в офис микрофинансовой организации и потребовала открыть кассу. В этот момент она сильно волновалась и показывала сотрудникам провода на своем теле, угрожая взрывом.

Предполагается, что горожанка действовала по указке украинских мошенников, которые в этот момент были с ней на связи по телефону.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала горожанку, которая стала делать вид, что не понимает, что происходит. Также она потребовала документы у полицейских.

На момент публикации заметки неизвестно, действительно ли у горожанки было взрывное устройство или она использовала муляж.