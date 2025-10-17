Задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев

Силовики в пятницу утром задержали заместителя председатель правительства Ивановской области Антона Арсеньева, сообщает Baza.

По предварительной информации, чиновника подозревают во взяточничестве.

Также Арсеньев также занимал пост директора регионального Депздрава.

Ранее в Ивановской области силовики задержали начальника пункта отбора на военную службу по контракту Сергея Рассошных. Подполковника подозревают в хищении региональных денежных средств, выделенных на нужды СВО.

