Задержан зампред правительства Ивановской области Антон Арсеньев
Силовики в пятницу утром задержали заместителя председатель правительства Ивановской области Антона Арсеньева, сообщает Baza.
По предварительной информации, чиновника подозревают во взяточничестве.
Также Арсеньев также занимал пост директора регионального Депздрава.
Ранее в Ивановской области силовики задержали начальника пункта отбора на военную службу по контракту Сергея Рассошных. Подполковника подозревают в хищении региональных денежных средств, выделенных на нужды СВО.
