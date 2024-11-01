Задержан замначальника филиала «Росжилкомплекса» МО РФ по делу о мошенничестве

Заместитель начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Сергей Тера задержан по делу о махинациях с жилищными субсидиями оборонного ведомства, сообщает Информационный центр СК России .

Помимо него, дело также расследуется в отношении граждан Марины Тера, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц, злоупотреблении должностными полномочиями, покушении на получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, фигурантами дела являются Геннадий Гаев и Эльбрус Тебиев.

По данным следствия, в 2021–2024 годах Тера и его сообщники за взятку помогли Гаеву и Тебиеву в получении субсидий. Для этого они внесли недостоверные сведения в жилищные дела. Установлено, что эти действия причинили ущерб оборонному ведомству в размере нескольких десятков миллионов рублей.

В отношении Теры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его сообщники заключены под домашний арест. Кроме того, имущество фигурантов было арестовано. В отношении Гаева возбудили отдельное головное дело.

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